Entre Kylian Mbappé et Luis Enrique, il y a eu une discussion franche sur le travail défensif, que l’entraîneur du PSG a jugé insuffisant, la saison dernière. Par le biais d’images diffusées par Movistar+, la star du Real Madrid a été grandement recadrée par Enrique qui s’est servi de Michael Jordan afin de lui remettre les pieds sur terre.

Luis Enrique a eu Kylian Mbappé sous ses ordres pendant l’exercice précédent. Malgré ses 44 buts inscrits, l’entraîneur espagnol a par moments fait part de son mécontentement quant à l’implication de Mbappé dans ses replis défensifs notamment. Que ce soit après le triplé de Mbappé à Reims en novembre dernier (3-0) au micro de Prime Video ou en coulisses par le biais d’images diffusées par Movistar+.

«Il défendait comme un fils de pu.. Toi, tu dois donner cet exemple»

Dans le cadre du documentaire basé sur Luis Enrique intitulé : « Vous n’en avez pas la moindre idée », Luis Enrique a fait une leçon tactique et défensive à Kylian Mbappé. « J’ai lu que tu aimais Michael Jordan. Michael Jordan attrapait tous ses coéquipiers par les couilles et il défendait comme un fils de pu.. Toi, tu dois donner cet exemple, premièrement comme personne et comme joueur, d’aller faire le pressing ».

«Un vrai leader, c’est quelqu’un qui peut t’aider même s’il ne marque pas»

Luis Enrique ne s’est pas arrêté en si bon chemin. L’entraîneur du PSG assurait que la nouvelle star du Real Madrid se devait de devenir « le meilleur joueur de l’histoire en défendant ». « Tu es un phénomène. Mais ça ne me suffit pas. Un vrai leader, c’est quelqu’un qui peut t’aider même s’il ne marque pas. Si tu montres l’exemple aux autres en allant presser, tu sais ce qu’on va avoir ? Une pu… de machine d’équipe ! Je veux que tu partes d’ici par la grande porte. En attaque, je n’ai rien à te dire. Mais tu dois devenir le meilleur joueur de l’histoire en défendant. Ça , c’est un leader, c’est Michael Jordan. C’est bon pour toi ? Tout est clair ? ».