Mbappé - Neymar - Messi : Désastre total au PSG, les révélations de la presse italienne

Axel Cornic

Le mercato estival qui ouvrira ses portes dans seulement quelques semaines pourrait marquer la fin d’un chapitre au Paris Saint-Germain. De plus en plus de sources parlent en effet de la dissolution de la MNM, avec Lionel Messi et Neymar qui pourraient plier bagages... mais si Kylian Mbappé décidait également de claquer la porte ?

Il y a moins d’un an, le PSG choquait le monde du football avec une prolongation historique offerte à Kylian Mbappé, pour le convaincre de snober le Real Madrid. Un véritable tour de force qui semblait annoncer une nouvelle ère à Paris... mais qui n’a finalement en rien changé les choses.

Mbappé prêt à lâcher le PSG ?

Car la saison qui a suivi a été l’une des pires du projet QSI, si ce n’est la pire ! Tuttosport explique ainsi que cela pourrait donner quelques idées à Kylian Mbappé, dont le nouveau contrat se termine d’ailleurs en juin 2024. La star du PSG aurait toujours le Real Madrid dans un coin de la tête et après ce qui s’est passé ces derniers mois il pourrait décider de claquer la porte.

La MNM aura duré deux ans

Cela signerait la fin définitive de la MNM, puisque Lionel Messi et Neymar semblent également préparer leurs valises. La différence, c’est que les dirigeants du PSG semblaient s’être fait à leurs départs, avec une prolongation toujours plus improbable pour l’Argentin. C’est surtout le départ de la star brésilienne qui semblait planifié, puisque les Parisiens avaient déjà tenté de se débarrasser de lui l’été dernier.

