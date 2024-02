Mbappé - Mercato : Le PSG a déjà tout changé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement pour rejoindre un nouveau club. Alors qu'il va perdre sa plus grande star, le club parisien a déjà changé sa philosophie de recrutement. En effet, la direction du PSG a décidé de construire une équipe plus jeune et plus généreuse.

Comme RMC Sport l'a révélé ce jeudi après-midi, Kylian Mbappé a lâché une bombe en interne. En effet, le numéro 7 du PSG a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait partir librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin.

Mercato - PSG : Dembélé a gardé un lourd secret sur Mbappé https://t.co/mqf1zFQDZe pic.twitter.com/2udIX6j8nZ — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

Mbappé va claquer la porte du PSG

Le PSG va donc devoir faire sans Kylian Mbappé à partir de la saison prochaine. Mais, comme l'a expliqué Alain Roche, le club de la capitale a commencé à se préparer à la vie sans son numéro 7 depuis le dernier mercato estival.

«Il y a une équipe construite plus sur l'état d'esprit»