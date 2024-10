Mbappé : Le Real Madrid fait un pari, c’est raté ?

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, tout irait bien selon la presse espagnole. Néanmoins, si l’on se fie aux sources du journaliste Romain Molina, l’institution merengue serait tout sauf satisfaite de cette opération phare du mercato estival. D’ailleurs, Jamie Carragher a lâché une punchline à la télévision anglaise.

Pendant plus d’une décennie, Florentino Pérez a rêvé de voir Kylian Mbappé arborer une tunique du Real Madrid. Le président du club merengue a témoigné d’un test effectué par le champion du monde tricolore dès décembre 2012 au sein de l’académie du club madrilène, mais finalement Mbappé et sa famille avaient opté pour une formation en France.

Des regrets du Real Madrid pour Kylian Mbappé ?

Douze ans plus tard, après de multiples rebondissements dans le feuilleton et transferts avortés, Kylian Mbappé a été présenté le 16 juillet dernier comme joueur du Real Madrid dans un Santiago Bernabeu plein à craquer. Trois mois plus tard, certains salariés du Real Madrid regretteraient la signature du meilleur buteur de l’histoire du PSG selon le journaliste Romain Molina comme ce dernier l’a confié à Colinterview dernièrement.

«Le Real Madrid pensait avoir signé le meilleur joueur du monde alors qu'il avait déjà le meilleur joueur du monde»

Sur le plateau de CBS Sports, Jamie Carragher n’a pas mâché ses mots cette semaine après le récital de Vinicius Jr face au Borussia Dortmund en Ligue des champions (5-2). Auteur d’un triplé, le Brésilien est tout bonnement le meilleur joueur du monde. L’occasion pour l’icône de Liverpool de faire un parallèle avec Kylian Mbappé. « Le Real Madrid pensait avoir signé le meilleur joueur du monde alors qu'il avait déjà le meilleur joueur du monde ».