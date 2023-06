Mbappé : Le PSG se prépare au pire, les solutions sont trouvées

Alexis Brunet

Le Paris Saint-Germain veut faire plaisir à Kylian Mbappé sur ce mercato et lui offrir une équipe compétitive, avec laquelle il aurait une chance de décrocher enfin la Ligue des Champions. En pointe, Paris a fait de Harry Kane sa piste prioritaire. Mais il y a des chances que cela n'aboutisse pas, ce qui a poussé le PSG à se tourner vers d'autres pistes...

Pour l'instant le PSG n'a pas encore annoncé officiellement de nouvelles recrues. Pourtant, Luis Campos aurait bouclé certains dossiers, Manuel Ugarte, Milan Skriniar et Marco Asensio entre autres. Lucas Hernandez aussi devrait s'engager dans les prochains jours avec le club de la capitale. Mais il y a un secteur où Paris compte bien s'activer, et envoyer du lourd, c'est en attaque.

Harry Kane est la priorité du PSG

Le PSG dispose d'un budget conséquent pour cet été, et il ne devrait donc pas être gêné. Luis Campos cherche activement un numéro 9, et il a identifié Harry Kane comme le candidat idéal. Problème, le buteur de Tottenham semble très proche du Bayern Munich. Le club allemand en a aussi fait sa priorité, sauf que contrairement à Paris, il est déjà passé à l'action, et une seconde offre pourrait partir rapidement.

Rashford ou Kolo Muani en plan B