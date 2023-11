Mbappé : Le PSG se prépare à la catastrophe

Thibault Morlain

Si Kylian Mbappé est encore et toujours un joueur du PSG aujourd’hui, son avenir fait l’objet de nombreuses rumeurs. En effet, le Français est dans sa dernière année de contrat et une décision devra être prise pour la suite de sa carrière. Pour le moment, le cas Mbappé est encore loin d’être réglé, mais du côté du PSG, on prépare déjà l’avenir. Bien évidemment, l’objectif sera de conserver le joyau, mais à Paris, on travaillerait également sur le scénario d’un possible départ.

Lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé n’a jamais semblé aussi proche de quitter le PSG après avoir notamment été mis à l’écart et intégré au loft des indésirables. Finalement, le Français a été réintégré au groupe de Luis Enrique, mais son départ pourrait n’être que partie remise. Alors que Mbappé a averti la direction du PSG qu’il ne voulait pas activer son année supplémentaire en option, il pourrait donc partir libre à l’été 2024. Le feuilleton Kylian Mbappé va donc faire énormément parler dans les semaines à venir et toutes les possibilités seraient sur la table…

Le PSG n’abdique pas pour une prolongation

Comme en 2022, le PSG voudrait prolonger Kylian Mbappé et empêcher un départ libre à l’issue de la saison. La question sera maintenant de savoir si le club de la capitale trouvera les bons arguments pour obtenir l’accord du Français. A ce propos, Relevo a donné certains éléments du plan que le PSG voudrait utiliser pour arriver à ses fins. Ainsi, alors que le PSG saurait très bien qu’il saura difficile de faire mieux en terme de salaire, l’idée serait de miser sur de bons résultats sportifs pour s’assurer du « oui » de Mbappé.

Un départ de Mbappé à l’étude