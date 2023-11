Beckham a craint une catastrophe pour le transfert de Messi

Thibault Morlain

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Lionel Messi n’a pas poursuivi son aventure dans la capitale française. Alors que l’Argentin avait l’embarras du choix, il a décidé de rejoindre l’Inter Miami. Un gros coup de la part de la franchise de David Beckham alors que le Britannique a d’ailleurs admis avoir eu peut d’une catastrophe pour le transfert de Messi.

Le FC Barcelone, l’Arabie Saoudite, l’Inter Miami… Lionel Messi avait de nombreuses options pour la suite de sa carrière après avoir passé deux saisons du côté du PSG. L’Argentin a toutefois tranché en faveur d'un départ aux Etats-Unis et le voilà aujourd’hui en Floride, à Miami, au sein de la franchise de David Beckham, où il retrouve une certaine joie de vivre. Un soulagement pour le Britannique, qui a toutefois eu quelques sueurs froides avec Messi…

« Le moment qu’il m’a le plus inquiété… »

Pour The Times , David Beckham est revenu sur le transfert de Lionel Messi. Et le patron de l’Inter Miami a révélé avoir eu chaud quand il a vu le FC Barcelone s’intéresser au retour de La Pulga : « Nous avons toujours su qu’il y aurait de la concurrence. Le moment qu’il m’a le plus inquiété a été quand Barcelone a montré son intérêt pour Messi ».

« La seule fois où j’ai commencé à craindre qu’il aille ailleurs »