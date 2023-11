PSG : «Pendant 10 jours», il a tenté d’éviter la signature de Messi !

Thomas Bourseau

Lionel Messi a quitté le Vieux Continent après deux années à Paris pour digérer sa non-prolongation de contrat au FC Barcelone. Néanmoins, avant le PSG, l’Argentin aurait pu signer en faveur du Milan AC qui s’est démené afin d’arracher sa signature comme affirmé par Paolo Maldini.

L’été 2021 a été synonyme de montagnes russes pour Lionel Messi. Alors qu’il avait remporté la Copa America avec l’Argentine face au Brésil en finale, il rentrait à Barcelone pour y signer un nouveau contrat avec le Barça . Néanmoins, en incapacité financière d’honorer sa promesse, le FC Barcelone n’a eu d’autre choix que de le laisser partir libre.

Un duel à Milan pour Messi ?

C’est à ce moment précis que plusieurs grands clubs européens se seraient penchés sur la situation de Lionel Messi. Manchester City ou encore l’Inter auraient songé à recruter celui qui compte aujourd’hui huit Ballons d’or. Quand bien même le PSG a raflé la mise, l’Inter s’est montrée offensive, au point de faire réagir Paolo Maldini.

«Pendant dix jours, j'ai essayé de faire venir Messi à Milan»