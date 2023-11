Le successeur de Mbappé au PSG, c’est lui !

Thibault Morlain

Pour le moment, rien n’est encore acté pour l’avenir de Kylian Mbappé et il est ainsi toujours un joueur du PSG. Mais du fait qu’il soit dans sa dernière année de contrat, la possibilité qu’il parte libre à l’issue de la saison réelle. Cela serait forcément une catastrophe et à Paris, on s’y préparerait visiblement. D’ailleurs, le PSG aurait déjà le successeur de Mbappé pour mener son projet.

Si un départ de Kylian Mbappé était évoqué cet été, le joueur du PSG est finalement resté. Mais le feuilleton est loin d’être terminé. En effet, le champion du monde 2018 est dans sa dernière année de contrat, ce qui laisse ainsi la porte ouverte à un possible départ libre en juin prochain. Alors que Mbappé pourrait enfin rejoindre le Real Madrid s’il le souhaite, le PSG ne baissera pas les bras si facilement et fera tout pour prolonger son crack. Mais visiblement, à Paris, on se préparerait à toutes les situations, y compris celle d’un futur départ de Kylian Mbappé.



Le PSG va prendre un stop sur le mercato ! https://t.co/eSy3QbWMvf pic.twitter.com/3BRQeSiq90 — le10sport (@le10sport) November 23, 2023

Zaïre-Emery, le futur patron du PSG ?

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG perdrait alors la figure de proue de son projet. Le club de la capitale devrait donc en retrouver une autre, mais elle serait déjà trouvée visiblement. En effet, sans Mbappé au PSG, toute la lumière irait alors sur Warren Zaïre-Emery selon les informations de Relevo . International français désormais, formé au PSG, WZE est déjà l’un des chouchous à Paris et le club de la capitale pourrait donc en faire le successeur de Kylian Mbappé comme leader du projet si besoin.

Une prolongation qui arrive