Mbappé : Le PSG prépare du lourd sur le mercato

La rédaction

Après une saison plus que galère sur tous les points, le Paris Saint-Germain cherche à se remettre à l'endroit et le mercato estival tombe à pic. Avec la fin des restrictions liées au fair-play financier, les dirigeants parisiens auront carte blanche pour renforcer l'effectif parisien et l'attaque est un point particulièrement ciblé. Trois joueurs sont régulièrement cités.

Avec la fin annoncée de la MNM suite au très probable départ de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain doit absolument recruter un attaquant pour combler le départ de la Pulga. Déjà, le problème principal du PSG cette saison fut le numéro 9. Kylian Mbappé l'avait occupé mais à la suite de la polémique liée au « pivot gang », Christophe Galtier avait tenté d'y installer Hugo Ekitike, sans succès. Luis Campos va donc devoir combler Mbappé et faire venir un joueur capable d'occuper avec succès et sans broncher ce fameux poste d'attaquant.

Le PSG cherche deux attaquants

Luis Campos a déjà commencé à chercher des joueurs capables de jouer à ce poste. Et cette fois-ci, aucun pari sur l'avenir ne sera. Pas question pour la direction parisienne de répéter l'erreur Hugo Ekitike. L'ancien Rémois était arrivé dans la capitale en prêt, mais avec une option d'achat obligatoire qui sera déclenchée cet été, à auteur de 37M€. Problème, Ekitike devrait être placé sur la liste des transferts lors du prochain mercato. D'après Canal + , la priorité parisienne sera de faire venir un attaquant de surface et le PSG chercherait à faire venir deux nouveaux buteurs.

Trois noms ressortent