Mbappé est «le numéro un», le PSG sous pression ?

Kylian Mbappé n’a pas laissé les critiques sur sa disette avec le PSG le distraire de ses ambitions avec l’équipe de France. Grâce à son doublé face aux Pays-Bas, les Bleus iront à l’Euro à la fin de la saison. Lucas Hernandez s’est incliné devant son capitaine et le PSG peut s’inquiéter…

À la Johan Cruyff Arena, Kylian Mbappé est un peu plus entré dans l’histoire du football français vendredi soir. En effet, le capitaine de l’équipe de France a inscrit un doublé face aux Pays-Bas à Amsterdam (2-1), lui permettant dans un premier temps d’égaler le total de buts marqués de Michel Platini, puis de le dépasser.

«Il n’a pas de limites, c’est le number one»

Avec ses 42 unités chez les Bleus, Kylian Mbappé devient le 4ème meilleur buteur de l’histoire de la sélection derrière Antoine Griezmann, Thierry Henry et Olivier Giroud. Du haut de ses 24 ans, Mbappé a une avance folle sur son temps et Lucas Hernandez ne le sait que trop bien comme le défenseur du PSG et de l’équipe de France l’aaffirmé en zone mixte vendredi soir. « Je l’ai avec moi en club, je suis chanceux (rires). Je ne suis pas surpris, il n’a pas de limites, c’est le number one ».

Toujours pas de prolongation pour Mbappé au PSG