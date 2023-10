Il interpelle Karim Benzema après son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'été dernier, malgré son statut de Ballon d'Or en titre, Karim Benzema avait décidé de quitter le Real Madrid pour répondre aux sirènes d'Arabie Saoudite, en s'engageant avec Al-Ittihad. Et son ancien partenaire de l'attaque, Vinicius Junior, ne manque pas de déclarer sa flamme au buteur français.

Après une belle et longue collaboration de 14 ans (de 2009 à 2023), Karim Benzema a décidé de quitter le Real Madrid lors du dernier mercato estival. Le buteur français, Ballon d'Or en titre, a décidé de s'engager avec l'écurie saoudienne d'Al-Ittihad, changeant donc radicalement de cap pour la fin de sa carrière. Et Benzema semble avoir laissé un souvenir marquant dans le vestiaire du Real Madrid comme en témoigne la dernière sortie médiatique de son ex-compère de l'attaque, Vinicius Junior.

Transferts : Benzema fait déjà une victime https://t.co/gVL1tNw2xA pic.twitter.com/h4U6gNjkeU — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

Benzema, le modèle de Vinicius Jr

Interrogé dans les colonnes de France Football, l'attaquant brésilien du Real Madrid a confié tout le bien qu'il pensait de Karim Benzema, avec qui il a évolué pendant cinq saisons en Espagne : « Le meilleur joueur avec lequel j’ai joué ? Avant, Karim à 100 %. Et même s'il est parti, je reste sur Karim. (Rires.) Ça m'évitera de faire des jaloux » assure Vinicius Junior.

« L'un des plus grands joueurs de l'histoire »