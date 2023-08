Mbappé claque la porte, le PSG va le regretter

Benjamin Labrousse

Ce n’est un secret pour personne, Kylian Mbappé pourrait prochainement rejoindre le Real Madrid. Alors que le PSG suspecte sa star d’avoir déjà un accord avec le club espagnol pour une arrivée libre en 2024, le possible départ de ce dernier risque de laisser un grand vide à Paris. De plus, l’ancien entraîneur du Français Leonardo Jardim estime que Mbappé continuera à tout casser sur son passage peu importe son prochain club.

La saga Kylian Mbappé ne semble pas près de se terminer. L’enfant prodige du football français a récemment été écarté de l’équipe première du PSG et s’est entraîné avec le groupe des joueurs indésirables du club parisien ces dernières semaines. Comme l’avait affirmé RMC il y a plusieurs semaines, la situation est tendue entre Kylian Mbappé et le PSG, qui reste persuadé qu’un accord a déjà été conclu entre son numéro 7 et le Real Madrid en vue d’une signature du Français en 2024.

Le PSG dans l’embarras avec Kylian Mbappé

Forcément, le PSG souhaite absolument éviter ce cas de figure. Si Kylian Mbappé a été placé sur le marché des transferts depuis plusieurs semaines, le joueur de 24 ans continue à refuser plusieurs offres ou approches à son sujet (Arabie Saoudite, Chelsea, Barcelone). De son côté le Real Madrid tarde à agir concernant le numéro 7 parisien, et semble vouloir respecter sa ligne de conduite en recrutant Kylian Mbappé en 2024, mettant ainsi le PSG dans l’embarras.

« Mbappé va faire la différence dans le club qu'il veut »