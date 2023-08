Il a vécu un calvaire avant son transfert à l’OM, il avoue tout

Benjamin Labrousse

Fraîchement débarqué à l’OM en provenance de Watford contre 13 M€, Ismaïla Sarr a été présenté en tant que nouveau joueur du club marseillais ce vendredi. Face à la presse, le Sénégalais n’a pas hésité à revenir sur son passage en Angleterre, parfois compliqué, mais qui l’aura également fait progresser.

De quoi sera faite la saison 2023-2024 de l’OM ? Le club phocéen a réalisé un mercato estival plein d’ambitions, et espère pouvoir briller à la fois en championnat et au niveau des compétitions européennes en attendant de savoir si cela aura lieu en Ligue des Champions ou en Europa League.

Ismaïla Sarr va retrouver la Ligue 1

Parmi ces nouvelles recrues, l’OM a réalisé un grand coup en signant l’ancien joueur du Stade Rennais Ismaïla Sarr. Parti de France en 2019 afin de rejoindre Watford, le joueur de 25 ans a connu les joies des terrains de Premier League, mais également la désillusion de la descente du club anglais en Championship (2ème division anglaise) à la fois en 2019-20 mais également en 2021-2022.

« Je n'ai pas beaucoup aidé mon équipe sur cet aspect »