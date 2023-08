Le PSG veut se débarrasser de Mbappé, ça vire au fiasco

Jean de Teyssière

Depuis que Kylian Mbappé a envoyé un courrier au siège du PSG pour leur indiquer qu'il ne prolongerait pas jusqu'en juin 2024, la situation ne cesse de s'envenimer entre les deux camps. Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi lui avait fixé l'ultimatum suivant : soit il part, soit il prolonge. Puisque Mbappé ne veut pas prolonger, le club parisien souhaite donc le vendre, mais voit l'un de ses prétendants se retirer de la course.

Parmi les prétendants de Kylian Mbappé, se trouve évidemment le Real Madrid, qui reste néanmoins le seul club à ne rien laisser transparaître et à ne pas rentrer dans une guerre médiatique. En Arabie saoudite, le club d'Al-Hilal a proposé 300M€ au PSG et une année de contrat à 700M€ à Mbappé, qu'il a refusé. Mais en Premier League aussi, on est intéressé par le vice-champion du monde 2022.

Chelsea a découvert le plan du PSG

D'après les informations de Goal.com, les Blues de Chelsea, intéressés par la venue de Mbappé cet été, ont été un peu refroidis après avoir découvert le plan du PSG pour son numéro 7. Voulant éviter une offre dérisoire du Real Madrid, impossible à refuser vu la crise dans laquelle les deux parties se sont embarquées, le PSG tente de faire monter les enchères, notamment en Premier League, pour faire réagir le club madrilène, craignant de rater l'occasion en or de recruter Mbappé.

Nouvelle offre de 100M€, le PSG peut trembler https://t.co/C7RAMSS28g pic.twitter.com/mqL2OhLQLu — le10sport (@le10sport) August 4, 2023

Mbappé n'ira pas à Chelsea