A peine arrivé, il annonce du lourd au PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat avec le Real Madrid, Marco Asensio s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Alors qu'il a inscrit son tout premier but sous les couleurs rouge et bleu ce jeudi matin, l'international espagnol s'est totalement enflammé, présageant un bel avenir à Paris pour son équipe.

Alors que son contrat arrivait à terme avec le Real Madrid, Marco Asensio n'a jamais trouvé d'accord avec sa direction. Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, l'attaquant de 27 ans a décidé de s'envoler vers Paris pour signer librement et gratuitement au PSG.

Dembélé se lâche sur le PSG avant son transfert https://t.co/1Pg9VIID9g pic.twitter.com/YRMzu4VZfx — le10sport (@le10sport) August 4, 2023

Asensio ouvre son compteur but avec le PSG

Lors de son arrivée à Paris, Marco Asensio a paraphé un bail de trois saisons avec le PSG, soit jusqu'au 30 juin 2026. Présent lors de la tournée estivale en Asie du club parisien, l'international espagnol s'est illustré ce jeudi matin en inscrivant un but. Comblé d'avoir ouvert son compteur avec le PSG, Marco Asensio s'est totalement enflammé lors d'un entretien publié sur le site officiel de l'écurie rouge et bleu.

«Nous sommes en train de créer une équipe»