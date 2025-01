Luis Enrique valide un transfert au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est officiel depuis quelques jours, Khvicha Kvaratskhelia est un joueur du PSG. Le club parisien a déboursé 70M€ pour le recruter en provenance de Naples, mais l’international géorgien ne pourra pas jouer contre Manchester City mercredi soir. Cela n’empêche pas Luis Enrique de s’enflamme pour l’arrivée de son nouveau numéro 7.

Recruté pour 70M€ cet hiver, Khvicha Kvaratskhelia ne pourra toutefois pas faire ses grands débuts avec le PSG mercredi soir contre Manchester City. Les débuts de l'international géorgien sont prévus pour le match contre Reims le week-end prochain. Quoi qu'il en soit, Luis Enrique est ravi de pouvoir compter sur son nouveau numéro 7 comme il l'annonce en conférence de presse.

Luis Enrique valide le transfert de Kvaratskhelia

« Je crois que c'est un joueur qui a démontré à Naples et en sélection. C'est un joueur parfaitement adaptable à notre modèle de jeu. Il a une grande capacité à jouer en un contre un, il peut jouer à l'intérieur, il peut jouer en 9. Il répond à cette idée de polyvalence, il a cette capacité à déborder. Il s'adapte à notre système. C'est aussi un joueur qui a une grande capacité aussi à défendre car on doit attaquer et défendre à 11. C'est un joueur qui sur le papier s'adapte à notre idée du football », confie-t-il devant les médias.

«C'est un joueur qui sur le papier s'adapte à notre idée du football»

Luis Enrique a également évoqué le manque de réalisme offensif du PSG cette saison, qui pourrait évoluer avec Khvicha Kvaratskhelia. « Si l'on compare le PSG de l'an dernier et celui de cette saison : on avait un joueur de référence qui chaque année marquait un immense nombre de buts. Cette année, on a dit qu'on allait résoudre cela avec l'équipe complète et non un seul joueur. L'important c'est qu'on marque plus de buts que l'an dernier. Il n'y pas un joueur spécifique », ajoute Luis Enrique.