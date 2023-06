L’OM veut signer une star, il pousse un coup de gueule

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec l’OM, Alexis Sanchez fait l’objet de négociations intensives afin de prolonger. Un dossier majeur du mercato pour le club phocéen, qui fait couler beaucoup d’encre, et Eric Di Meco s’est confié sans détour sur les enjeux de la prolongation de Sanchez pour l’avenir de l’OM.

La nomination de Marcelino ayant été officialisée, l’OM va désormais pouvoir se pencher de manière concrète sur son mercato estival. En plus de l’arrivée imminente de Geoffrey Kondogbia en provenance de l’Atlético de Madrid, le club phocéen tente désespérément de faire prolonger Alexis Sanchez, en fin de contrat. L’EQUIPE a d’ailleurs annoncé mercredi que ce dossier était en bonne voie, mais en attendant, certains observateurs assidus de l’OM s’inquiètent sur son issue.

OM : La vérité est dévoilée pour le transfert de ce buteur https://t.co/cSc9BQ5LqF pic.twitter.com/VVDSJ9ZTiJ — le10sport (@le10sport) June 28, 2023

« Cela me fait mal »

Eric Di Meco, ancien défenseur emblématique de l’OM a évoqué le feuilleton Sanchez dans le Moscato Show sur RMC Sport : « La direction de l'OM joue gros sur ce dossier parce que c'est un joueur que les supporters adorent (…) Quand tu as de l'ambition et notamment le fait de retrouver la Ligue des champions via des barrages et des tours préliminaires, il te faut des joueurs comme cela. En plus, je le répète, mais il est adoré des supporters. Donc ce serait une grande déception s'il devait partir de l'OM. Après, tu as relancé Alexis Sanchez. Malheureusement c'est l'histoire de l'OM, parce que tu es obligé de tenter des coups c'est à dire relancer des joueurs ou les lancer carrément comme pour Saliba l'an dernier qui était venu en prêt avant de partir à Arsenal et de faire une dernières années. Et moi cela me ferait un peu mal », explique-t-il.

« Si l’Arabie Saoudite arrive et met 20M€… »