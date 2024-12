L’OM va boucler le transfert d’un Algérien ?

Arnaud De Kanel

Alors que l'ouverture du mercato d’hiver se profile, l'OM ne perd pas de temps et travaille déjà en coulisses pour préparer son recrutement. Si le renforcement de la défense semble être en tête de liste des priorités, le milieu de terrain pourrait également bénéficier d’un coup de pouce stratégique. L’idée d’ajouter un créateur dans l’entrejeu titille les décideurs marseillais, toujours à l'affût de talents capables d’apporter une nouvelle dimension au jeu. Dans ce contexte, le nom du maitre à jouer algérien Himad Abdelli a fait son apparition dans les discussions.

Le mercato d’hiver, rendez-vous stratégique pour de nombreux clubs, ouvrira ses portes dès le 1er janvier, et l'OM pourrait bien s’y illustrer. Après un début de saison marqué par des performances irrégulières, la direction marseillaise entend apporter des ajustements à l’effectif, avec une attention particulière portée au secteur défensif. Mais la défense n’est pas le seul chantier. L’OM pourrait également explorer des pistes pour renforcer son milieu de terrain, en quête d’un joueur au profil créatif. Un joueur algérien évoluant en Ligue 1 serait pisté.

Une superstar en approche à l'OM ? 🚀 De Zerbi pourrait bien dévoiler un mercato de rêve avec Pogba dans le viseur ! https://t.co/ioJdY82wrv — le10sport (@le10sport) December 10, 2024

Abdelli à l'OM ?

Ces derniers jours, le nom d’Himad Abdelli revient avec insistance dans les discussions. Une rumeur qui n’a rien d’anodin : selon Romain Canuti, le milieu de terrain incarnerait le complément idéal pour renforcer l’entrejeu aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot. Un profil jugé parfait pour apporter équilibre et dynamisme à ce secteur clé. « Himad Abdelli d'Angers, son nom ne fait pas rêver pour l'instant, mais il s'inscrit parfaitement dans la complémentarité d'un milieu avec Hojbjerg et Rabiot », a-t-il confié. L'OM ne devrait pas avoir de mal à convaincre Adbelli, fan de l'OM depuis la première heure.

«J’aime Marseille aussi, je ne vais pas mentir»

« C’est un stade qui fait rêver. J’y suis allé au moins une dizaine de fois. Mon père et ma mère aiment Marseille, j’ai grandi avec ça. Donc j’aime Marseille aussi, je ne vais pas mentir. S’il y a un PSG-OM, ils vont être pour Marseille. Mais ils ne regardent pas tous les matches, ce serait mentir. Moi oui, à un moment donné, je regardais tous les matches de l’OM quand ils étaient en Coupe d’Europe, ou les gros matches de Ligue 1. Je les regardais tous », a récemment déclaré Himad Abdelli. L'OM n'a plus qu'à dégainer...