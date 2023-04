L'OM s'active sur le mercato, un crack en approche ?

La rédaction

Comme beaucoup de clubs, l'Olympique de Marseille prépare déjà la saison prochaine. Troisième de Ligue 1, le club olympien n'a plus que le championnat à jouer et depuis quelques matchs, l'OM est freiné et semble ne plus pouvoir se mêler à la lutte pour le titre entre Lens et le PSG. Pour préparer l'avenir, l'OM parie sur le Cameroun, où l'un de ses recruteurs a été vu ce week-end.

L'Olympique de Marseille parvient difficilement à sortir des jeunes pépites de son centre de formation. C'est pour cela que Pablo Longoria a recruté Omar Sciolla. Le recruteur italien installé en Afrique depuis de nombreuses années arpentent les terrains africains pour trouver le futur crack. Pour l'instant, un seul camerounais est arrivé à l'OM, mais un ou plusieurs pourraient suivre...

Mughe repéré par Sciolla

En juillet 2022, Omar Sciolla repère et fait venir en France François-Régis Mughe. Le jeune camerounais de 18 ans intègre le centre de formation de l'OM. Très peu utilisé par Igor Tudor cette saison, il peut se targuer d'avoir une drôle de statistique. En effet, lors de son unique minute de jeu disputée avec les pros, il a marqué un but. Les supporters s'en souviendront, c'était lors des quarts de finale de la Coupe de France et le but égalisateur à la dernière seconde face à Annecy (2-2, 8-9 t.a.b).

Omar Sciolla 🇮🇹, recruteur de l’OM, est au Tournoi Chedjou au Cameroun !📸 @CestRomelGhomsi #TeamOM pic.twitter.com/9b5kJe39QX — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) April 9, 2023

Sciolla présent lors d'un tournoi U18

Une petite indiscrétion des réseaux sociaux a permis de voir que Omar Sciolla a passé son week-end pascal en train de suivre le tournoi Chedjou au Cameroun. Un tournoi U18 remporté par le club d'où vient le jeune Mughe, L’Elite du football Boissons du Cameroun. Il ne reste plus qu'à savoir si Sciolla a décelé la future pépite camerounaise lors de ce tournoi. Si c'est le cas, ce crack filera à au centre de formation de Marseille qui achèvera de former le joueur au plus haut niveau.