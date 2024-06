L’OM reçoit un conseil mercato en direct

Thibault Morlain

Dans quelques jours maintenant, le mercato estival ouvrira ses portes. Et une fois n’est pas coutume, ça devrait être très mouvementé à l’OM, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Le cas Pierre-Emerick Aubameyang est notamment au centre des interrogations. Que faire avec le Gabonais ? L’OM a été conseillé sur ce dossier chaud de l’été.

Recruté par l’OM l’été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang a signé un contrat jusqu’en 2026 avec le club phocéen. Malgré cet engagement, des questions se posent quant à un possible transfert du Gabonais au mercato estival. En effet, avec l’absence de Coupe d’Europe, l’OM va avoir un énorme manque à gagner dans ses caisses. Un transfert d’Aubameyang pourrait alors permettre de combler cela…



Mercato : L’OM dans la course pour un attaquant français à 0€ ! https://t.co/jkRiDKtOdA pic.twitter.com/P2JjB6Bxh5 — le10sport (@le10sport) May 31, 2024

« J’espère que l’OM va se battre pour le garder »

Jérôme Rothen a toutefois tenu à conseiller l’OM : il ne faut pas vendre Pierre-Emerick Aubameyang. Au micro de RMC , il a ainsi lâché : « J’espère que l’OM va se battre pour le garder, sachant qu’il veut s’investir encore à l’OM. Il l’a montré tout au long de l’année. Aujourd’hui, il représente beaucoup de choses qu’aiment les supporteurs. Automatiquement, il faut garder ce genre de joueurs et en plus de ça, sportivement, cette équipe est moisie, elle n’est pas bonne, il y des joueurs très moyens, il n’y a pas de grands joueur, à part Aubameyang ».

« Aubameyang, c’est la seule satisfaction de l’année, il faut le garder »