L’OM rate un transfert à 20M€

La rédaction

Malgré la venue de Ruslan Malinovskyi, l'OM est encore à la recherche d'un autre renfort offensif. A l'heure où le transfert de Terem Moffi est quasiment abandonné, un autre attaquant a filé sous le nez des dirigeants marseillais, décidément malheureux sur ce mercato. Un chèque de 20M€ était prêt à partir en Angleterre.

Après un début de mercato en fanfare où les départs de Gerson (Flamengo), Luis Suarez (Almeria) et Isaak Touré (AJ Auxerre) avaient été réglés, l'OM fait face à des échecs. Terem Moffi et Ivan Ilic ne devraient finalement pas venir, et ce malgré l'insistance du club phocéen. Ce ne sont pas les seuls joueurs à avoir snobé l'OM pour un autre club cet hiver puisqu'un phénomène de Premier League a failli débarquer dans la cité phocéenne.

Le mercato de l’OM est «en situation d’échec» https://t.co/bL0FopDkq9 pic.twitter.com/whhW4ku8DS — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

Trossard devait venir à l'OM

En froid avec son entraineur à Brighton, Leandro Trossard voulait quitter les Seagulls cet hiver. Ainsi, l'OM était sur ses rangs et s'attendait à boucler sa signature, quelques jours après avoir officialisé celle de Ruslan Malinovskyi. La Provence révèle que le deal était conclu aux alentours des 20M€, le tout avant qu'Arsenal n'entre dans le dossier. Plombé par Chelsea qui leur a volé la pépite Mykhaïlo Mudryk, les Gunners se sont penchés sur l'ailier belge ont offert 28M€ à Brighton. Séduit par l'intérêt des Londoniens, Trossard a fait machine arrière et a refusé l'OM. Son agent a confirmé les négociations avec le club phocéen.

«Marseille était intéressé»