L’OM prêt à dire oui à une grosse offre

Pour sa première saison à l’OM, Igor Tudor réalise du très bon travail. Mais voilà que cela éveille les intérêts de certains. C’est ainsi que la Juventus serait intéressée par le Croate dans l’optique de remplacer Massimiliano Allegri. Quid de la position de l’OM quant à l’avenir de Tudor ? Tout pourrait être une question d’argent.

Ancien joueur de la Juventus et entraîneur adjoint au sein de la Vieille Dame, Igor Tudor garde un très fort lien avec le club italien. Et voilà que cette connexion pourrait à nouveau voir le jour dans les mois à venir. En effet, si Tudor est aujourd’hui sur le banc de l’OM, il est de plus en plus annoncé qu’il pourrait être le prochain entraîneur de la Juventus à la place d’Allegri.

Grosse colère à l’OM, le clan Guendouzi calme le jeu https://t.co/VB9oPywJbK pic.twitter.com/s9YDEcPBmp — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

Tudor à la Juventus ? Oui, mais…

L’Equipe a à son tour confirmé l’intérêt de la Juventus pour Igor Tudor. Le fait est que le Croate est sous contrat à l’OM jusqu’en 2024. Mais voilà, la porte ne serait pas totalement fermée pour l’entraîneur phocéen. En effet, le quotidien sportif explique que l’OM pourrait ne pas retenir Tudor si une bonne offre venait à tomber pour racheter sa deuxième année de contrat.

L’OM n’a pas dit son dernier mot

Du côté de l’OM, on aimerait également bien continuer l’aventure avec Igor Tudor. D’ailleurs, à la fin de la saison, les deux camps pourraient se rencontrer afin d’évoquer une possible prolongation de contrat. A voir maintenant ce que voudra Tudor. L’OM ou la Juventus ?