L'OM prépare un transfert surprise, une mauvaise nouvelle tombe

Jean de Teyssière

L'OM prépare son mercato et vise le milieu offensif du RC Lens, David Pereira Da Costa. Le joueur est sous contrat avec le club lensois jusqu'en juin 2026. Toutefois, l'OM n'est pas la seule équipe de Ligue 1 à vouloir récupérer la pépite Sang et Or, puisque l'AS Monaco serait également sur le dossier.

Malgré un mercato alléchant sur le papier, l'OM n'a pas réussi à performer cette saison. La défaite face au LOSC (3-1) en ouverture de la 28ème journée de Ligue 1 replonge l'OM dans la crise. Une saison à oublier pour l'OM, qui prépare déjà la saison prochaine en tentant un gros coup au RC Lens.

L'OM fonce sur Pereira Da Costa

Conscient de l'importance de réaliser un bon mercato, l'OM commence déjà à avancer ses pions. D'après Le Phocéen , le milieu offensif du RC Lens, David Pereira Da Costa, intéresse grandement l'OM. Une arrivée cet été est à l'étude, mais le club phocéen n'est pas le seul à être intéressé...

Mercato : C’est le chaos à l’OM, il acte son départ https://t.co/99ot9eaKHe pic.twitter.com/O5wMCx3zCW — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

L'AS Monaco veut aussi Pereira Da Costa