L’OM a choisi son prochain entraîneur, c’est la douche froide ?

Sous contrat jusqu'à la fin de la saison avec l'OM, Jean-Louis Gasset pourrait laisser le poste d'entraîneur vacant. L'OM pourrait se mettre en quête d'un nouveau coach et le nom de Paulo Fonseca revient sur la table. Président du LOSC, Olivier Létang a fait un point sur l'avenir du Portugais, qui se dirige vers la sortie selon les informations exclusives du 10Sport.com.

100 jours et puis s'en va ? Arrivé dans le rôle de pompier de service, Jean-Louis Gasset ne se projette pas. Lié à l'OM jusqu'à la fin de la saison, il devrait faire un point avec ses dirigeants à l'issue de cette saison. Mais la tendance est à un départ pour Gasset, qui ne se voit pas au-delà de cette saison. D'ailleurs, les responsables de l'OM auraient commencé à chercher son successeur sur le marché. Deux noms se détachent : celui de Christophe Galtier et de Paulo Fonseca.

Clap de fin pour Fonseca ?

L'actuel entraîneur du LOSC avait déjà été contacté par Pablo Longoria l'été dernier pour remplacer Igor Tudor. Tenté, le Portugais avait été retenu par Olivier Létang. Un choix payant puisque Fonseca est en bonne position pour qualifier la formation pour la Ligue des champions. Mais selon les informations exclusives du 10Sport.com, Fonseca pourrait ne pas être présent pour accompagner le LOSC. Son avenir s'écrit en pointillé, même si le président lillois vient jeter le trouble en indiquant que le Portugais serait présent la saison prochaine.

« On prépare la saison prochaine mais... »