Départ de Mbappé : Le PSG tient presque son successeur !

Axel Cornic

A quelques semaines d’un possible départ de Kylian Mbappé, dont le contrat se termine le 30 juin prochain, le Paris Saint-Germain semble redoubler d’efforts afin de lui trouver un remplaçant. Et l’heureux élu pourrait bien être Victor Osimhen, ancien du LOSC devenu l’un des plus grands buteurs européens sous les couleurs du Napoli.

On commence sérieusement à imaginer un PSG sans Kylian Mbappé. Après sept saisons passées dans la Capitale, l’attaquant de 25 ans aurait décidé de plier bagages pour s’offrir son premier défi à l’étranger, probablement au Real Madrid. Mais tout le monde se demande surtout qui pourra bien le remplacer à Paris...

Scandale en Ligue 1, le PSG reçoit un soutien inattendu https://t.co/lWsPB1t8iQ pic.twitter.com/Oy776doQ59 — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

Le PSG fonce sur Osimhen

De nombreuses options ont été évoquées au fil des dernières semaines, avec notamment Lautaro Martinez ou encore Rafael Leão. C’est pourtant Victor Osimhen qui pourrait rafler la mise, même si Il Mattino nous apprend que son avenir se jouerait en ce moment entre le PSG et Chelsea, tous les deux décidés à s’attacher ses services.

Chelsea déjà largué ?