L’OM prépare un transfert «secret» ?

A quelques semaines de l’ouverture du mercato d’hiver, l’OM devrait une nouvelle fois se montrer actif pour renforcer son effectif en vue d’une seconde partie de saison qui s’annonce cruciale. Dans cette optique, le secteur offensif a été identifié comme la priorité, mais alors qu’un ailier est attendu, Pablo Longoria pourrait travailler sur un transfert secret.

Le mercato d'hiver ouvrira ses portes le 1er janvier, et sans surprise, l'OM devrait une nouvelle fois se montrer actif. Notamment pour renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, un ailier est attendu, mais Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC , n'exclut pas l'idée de l'arrivée d'un avant-centre.

Benatia fait un énorme sacrifice pour signer à l’OM https://t.co/TMmMVXsDD3 pic.twitter.com/ZffU4QFkTA — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

Les attaquants de l'OM en difficulté

« On fait quoi avec ces deux joueurs ? Aubameyang doit se réveiller, la pression va être forte sur le poste d’attaquant. Et on connaît la difficulté de trouver un attaquant au mercato d’hiver capable de te planter une douzaine de buts en 6 mois c’est rare », assure le journaliste au micro de l’ After Marseille avant de poursuivre..

«Peut être que les dirigeants marseillais travaillent en secret sur le recrutement d’un attaquant»