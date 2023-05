L’OM prépare du lourd… grâce à Guendouzi

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM devrait encore animer le mercato. Et pour cause, Pablo Longoria et Javier Ribalta sont des spécialistes des recrutements imposants comme ils l'ont prouvé par le passé. Et cette année, ils pourraient en plus bénéficier d'une grosse vente, à savoir celle de Mattéo Guendouzi, qui renflouera les caisses du club.

Le mercato de l'OM s'annonce encore agité cet été. Et pour cause, le club phocéen est bien parti pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, et Pablo Longoria, habitué aux recrutements pléthoriques, devrait encore s'en donner à cœur joie dans les prochains mois. D'autant plus qu'il pourrait récupérer un joli chèque pour l'aider.

L’OM a bouclé un transfert au RC Lens, le vestiaire savoure https://t.co/3v8JwHZbCr pic.twitter.com/JhTu9t1GZy — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

Guendouzi, la grosse vente de l'OM ?

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , l'OM compte sur une grosse vente cet été afin de gonfler son budget transfert. Le nom qui revient le plus régulièrement est celui de Mattéo Guendouzi, suivi par Aston Villa depuis cet hiver. Unai Emery aimerait le récupérer après l'avoir déjà attiré à Arsenal. Cengiz Ünder ou Leonardo Balerdi pourraient également rapporter gros à l'OM qui n'est pas habitué à réaliser de belles ventes.

Vers un mercato de folie cet été ?