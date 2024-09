L’OM gâche la fin de mercato d’un ancien titi du PSG !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille a été tout particulièrement actif sur le mercato estival, avec plus d’une dizaine de recrues qui sont arrivées. Mais le président Pablo Longoria aurait aimé faire plus, puisqu'une occasion se serait présentée dans les toutes dernières heures avec Ismaël Bennacer, international algérien de l’AC Milan.

Pour lancer le projet Roberto De Zerbi, l’OM n’a pas lésiné sur les moyens. Le nouveau coach marseillais a en effet vu de nombreux renforts débarquer depuis son arrivée et c’est le cas au milieu de terrain, un secteur totalement révolutionné avec notamment l’arrivée de Pierre-Emile Højbjerg.

Bennacer, l’occasion du dernier jour

Mais à Marseille on aurait aimé pouvoir recruter un dernier milieu lors de ce mercato estival. C’est en tout cas l’avis de certains médias italiens comme Mediaset, qui ont annoncé des contacts entre l’OM et Ismaël Bennacer. Poussé vers la sortie à l’AC Milan, ce dernier n’a toutefois pas trouvé de club et va donc poursuivre sa carrière dans le nord de l’Italie pour le moment.

Un coup dur pour Rabiot

Tuttosport nous a toutefois appris ce dimanche que la piste Bennacer n’a jamais été un objectif sérieux pour l’OM, notamment à cause des montants exorbitants qu’elle aurait pu entrainer. Mais ce n’est pas tout, puisque cet échec aurait eu une grosse répercussion sur l’avenir d’Adrien Rabiot, ancien du PSG et de la Juventus, qui était prêt à débarquer chez les Rossoneri pour remplacer l’international algérien.