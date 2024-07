L’OM en plein clash à cause du mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le collimateur du club qatari d'Al-Duhail, dirigé par Christophe Galtier, Jordan Veretout fait l'objet d'un véritable feuilleton depuis plusieurs mois. L'OM avait d'ailleurs trouvé un accord pour sa vente, et les hésitations du milieu de terrain tricolore seraient en train de provoquer certaines tensions en interne. Explications.

La direction de l'OM envisage de se séparer au plus vite de certains joueurs n'ayant plus qu'une année de contrat afin d'éviter qu'ils ne partent libres dans un an, et plusieurs éléments sont concernés comme Jonathan Clauss, Samuel Gigot ou encore Jordan Veretout. Le milieu de terrain de 31 ans a d'ailleurs une touche qui semble bien concrète pour la saison prochaine loin de l'OM, au Qatar...

Galtier veut Veretout à Al-Duhail

Christophe Galtier envisagerait sérieusement de recruter Jordan Veretout dans son club d'Al-Duhail, et l'ancien entraîneur du PSG en aurait même fait l'une de ses grandes priorités du moment (avec le Lillois Benjamin André en plan B). Mais de son côté, le milieu de terrain de l'OM ferait freiner l'opération, ce qui provoquerait des tensions avec ses dirigeants.

« Un dossier chaud, un peu tendu... »