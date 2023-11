L’OM boucle trois renforts, un fiasco est dénoncé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche, l’OM s’est incliné dans les derniers instants sur la pelouse du RC Lens (1-0), confirmant la saison médiocre réalisée jusqu’à maintenant par le club phocéen et les choix perdants de Pablo Longoria sur le mercato. Daniel Riolo ne mâche d’ailleurs pas ses mots au moment de faire un premier bilan sur trois joueurs arrivés cet été.

Dixième de Ligue 1 après sa défaite à Lens (1-0) dimanche, l’OM est parti pour connaître une saison galère. Pourtant, les attentes étaient grandes cet été, alors que de nombreux changements avaient encore été opérés par Pablo Longoria, le président de l’OM étant friand du mercato. Joaquin Correa, Ismaïla Sarr et Renan Lodi ont notamment posé leurs valises dans la cité phocéenne, trois joueurs dans le collimateur de Daniel Riolo.

«Les meilleurs mois de ma carrière» : Une star de l’OM passe aux aveux https://t.co/Fqc02iSBEY pic.twitter.com/kYNAyPqEuE — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

« Ils sont mauvais »

Dans l’ After Foot , le journaliste de RMC a notamment pointé du doigt Joaquin Correa et Ismaïla Sarr après la défaite contre le RC Lens. « Je pense simplement qu’ils sont mauvais , estime Daniel Riolo. Je n’ai jamais trouvé que c’était un bon joueur Sarr. Même à Rennes je le trouvais mauvais. Je n’ai jamais trouvé ce joueur fantastique. Correa il était 4ème de la rotation à l’Inter ».

« Renan Lodi n’apporte rien »