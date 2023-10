L’OM active une piste inattendue sur le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mois de janvier approche et certains clubs affinent leurs pistes pour le prochain mercato. L'OM voudrait se montrer actif dans le sens des arrivées et aurait activé une piste au Danemark. Ces derniers jours, le club marseillais aurait envoyé des émissaires pour observer les prestations de Nicolai Vallys, sous contrat avec Bröndby IF.

Le mercato d'été a été très agité à l'OM. Pablo Longoria a souhaité renforcer considérablement son équipe afin qu'elle puisse jouer la victoire sur plusieurs fronts, en Ligue 1, mais aussi sur la scène européenne. Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr ou encore Iliman Ndiaye ont posé leurs valises à Marseille.

Le mercato d'hiver se prépare

Malgré ces arrivées, certains secteurs sont en difficulté. Alors que le mercato hivernal approche, l'OM pourrait recruter un latéral gauche, mais aussi un milieu offensif selon les informations de la presse danoise. Ces derniers jours, le club marseillais aurait envoyé des scouts à Bröndby pour observer les prestations de Nicolai Vallys.

L'OM active une piste au Danemark