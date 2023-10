Mercato : Il veut offrir une nouvelle star au PSG

Axel Cornic

Ancienne trouvaille de Luis Campos au LOSC, Rafael Leao aurait pu faire partie de la grande révolution de l’été 2023 au Paris Saint-Germain. Selon nos informations, il était l’une des pistes favorites du club parisien sur le mercato, mais il a finalement décidé de poursuivre son aventure à l’AC Milan, où il a un contrat jusqu’en 2028.

Avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, mais également avec les doutes autour de l’avenir de Kylian Mbappé, le PSG a décidé de totalement changer d’attaque. On a ainsi vu Randal Kolo Muani, Marco Asensio ou encore Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos débarquer… mais Luis Campos rêvait de plus.

Mercato : Le PSG snobé par le «futur Mbappé» ? https://t.co/f0t4zE8PZZ pic.twitter.com/BXy3WYgzw4 — le10sport (@le10sport) October 31, 2023

Le PSG rêvait de Rafael Leao

Dès le 17 avril dernier, nous vous avons révélé sur le10sport.com que le boss du recrutement parisien souhaitait miser gros sur Rafael Leao. Les deux hommes se connaissent très bien, puisque c’est Luis Campos qui avait recruté le Portugais au LOSC par le passé et il voudrait donc désormais le retrouver au PSG.

Deux camps s’affrontent pour son avenir

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , les Rossoneri souhaitent convaincre leur star de signer un nouveau contrat, avec l’actuel qui se termine en juin 2024. Le problème, c’est que dans son entourage tout le monde n’est pas vraiment d’accord ! Son agent Tem Dimvula souhaiterait en effet que Rafael Leao reste à l’AC Milan, mais son mandat se termine en février 2024.

Jorge Mendes pourrait le pousser au PSG