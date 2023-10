OM : Un départ déjà acté pour l’été prochain ?

Axel Cornic

Avec le départ d’Alexis Sanchez, Pabklo Longoria a multiplié les pistes en attaque et après Pierre-Emerick Aubameyang, il a décidé d’aller chercher Joaquin Correa du côté de l’Inter. Mais ça ne se passe pas au mieux pour le numéro 20 de l’Olympique de Marseille, qui n’a toujours pas ouvert son compteur buts depuis son arrivée.

Arrivé en toute fin de mercato, Joaquin Correa a complété un secteur offensif totalement renouvelé à l’OM. Mais son adaptation ne sembla pas se passer au mieux, puisque l’Argentin n’a toujours pas trouvé le chemin du but et ces dernières semaines il a dû faire face à des gros pépins physiques qui ont poussé Gennaro Gattuso à ne pas compter sur lui lors des matchs contre Le Havre, l’AEK Athènes ou encore l’OGC Nice.

« C'est un joueur complet, polyvalent, au profil très recherché »

Pourtant, lors de son arrivée Pablo Longoria était dithyrambique au sujet de Correa. « C'est un plaisir de l'avoir ici. C'est un profil qu'on recherchait, un joueur polyvalent » avait expliqué le président de l’OM, à la fin du mois d’août dernier. « Il a commencé sa carrière à gauche, comme deuxième attaquant puis comme premier attaquant. C'est un joueur de bonne qualité technique, physique, bon en attaque et contre-attaque. C'est un joueur complet, polyvalent, au profil très recherché ».

L’Inter commencerait à craindre un retour