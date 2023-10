L’OM s’est trompé avec ce joueur, Gattuso l’annonce en direct

Thibault Morlain

Alors que l’OM va affronter l’OL ce dimanche, Gennaro Gattuso a annoncé qu’il aura à sa disposition Joaquin Correa. L’Argentin était en délicatesse avec son physique dernièrement, mais cela semble donc aller mieux pour le joueur de l’OM. Un retour qui aurait toutefois pu se faire dans des meilleures conditions si le staff de Gennaro Gattuso n’avait pas forcément écouter ce que disait Correa. Explications.

Lors du dernier mercato estival, l’OM a totalement changé son secteur offensif avec les arrivées d’Aubameyang, Ndiaye, Sarr mais également Joaquin Correa. L’Argentin est arrivé en provenance de l’Inter Milan dans le cadre d’un prêt avec option d’achat qui pourrait d’ailleurs devenir automatique. Désormais à l’OM, Correa a connu des débuts très difficiles et pour ne rien arranger, dernièrement, il a eu quelques problèmes avec son physique. Et pour ne rien arranger le tout, le joueur de Gennaro Gattuso a voulu précipiter son retour.

L’OM annonce un forfait pour une raison inattendue https://t.co/px4C3mcgMQ pic.twitter.com/jObDGRIG5l — le10sport (@le10sport) October 28, 2023

L’erreur de l’OM avec Correa

En conférence de presse ce samedi, Gennaro Gattuso a fait le point sur l’état de ses joueurs. Il a alors été question du cas Joaquin Correa. Alors que l’Argentin est visiblement apte à jouer dimanche face à l’OL, l’entraîneur de l’OM a admis que lui et son staff avaient commis une erreur concernant Correa. « Correa a beaucoup souffert. Je pense que nous on a peut-être un peu trop suivi ce qu’il nous disait », a lâché Gattuso.

« On n’aurait pas dû tant l’écouter et suivre sa volonté »