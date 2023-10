Un joueur de l'OM fait une grande annonce sur son avenir

Jean de Teyssière

Arrivé lors du mercato estival en 2022 à l'OM, Jordan Veretout est très vite devenu indispensable avec Igor Tudor. Ses performances ont même tapé dans l'œil de Didier Deschamps qui l'a sélectionné pour participer à la Coupe du monde au Qatar l'année dernière. Toujours aussi important cette saison, l'ancien Stéphanois espère rester le plus longtemps possible à l'OM et y remporter des titres.

Jordan Veretout, vainqueur de la Ligue Europa Conférence avec l'AS Roma quelques mois avant de rejoindre l'OM est directement arrivé en tant qu'homme fort du système de jeu de l'OM. L'international français est très souvent titulaire et enchaîne les bonnes prestations.

«Je suis très heureux à Marseille»

En conférence de presse ce samedi avant le match de l'OM face à l'OL ce dimanche soir, Jordan Veretout a été interrogé sur sa vie marseillaise commencée il y a un an : « Je suis très heureux à Marseille, ma famille est heureuse. Je me sens bien à l’OM. Tous les jours c’est un bonheur de venir au centre d’entraînement. »

«Je suis entré dans cette famille aujourd’hui, j’espère en sortir le plus tard possible»