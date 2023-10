Il quitte le PSG, c’est un flop total

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de QSI, le Paris Saint-Germain a souvent rencontré des grandes difficultés à vendre ses indésirables. Cet été Luis Campos a pourtant réussi à réduire l’effectif avec notamment les départs de Neymar, Lionel Messi ou encore Marco Verratti, mais également de Leandro Paredes, qui a rejoint José Mourinho du côté de l’AS Roma.

Pour entamer un nouveau cycle, le PSG a du en finir avec le précédent. Pour cela, Luis Campos a été contraint de changer en profondeur l’effectif, ce qui est notamment passé par le départ de plusieurs éléments devenus trop encombrants.

Paredes file à l’AS Roma

Déjà prêté à la Juventus lors de l’été 2022, Leandro Paredes ne semblait pas du tout avoir sa place dans ce nouveau PSG version Luis Enrique. Ainsi, il a été transféré à l’AS Roma contre une indemnité de 2,5M€ plus bonus, soit quasiment 19 fois moins que son prix d’achat à l’hiver 2019.

Pour le moment, il serait décevant