Il interpelle le PSG après son départ

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Leandro Paredes a quitté le PSG pour faire son retour à l'AS Rome. Interrogé en conférence de presse ce mercredi, l'international argentin est revenu sur son passage au Parc des Princes. En effet, Leandro Paredes a confié qu'il était heureux lors de ses trois premières années au PSG.

Devenu indésirable au PSG, Leandro Paredes a été poussé vers la sortie par sa direction lors du dernier mercato estival. Après un prêt d'un an à la Juventus, le milieu de terrain de 29 ans a retrouvé l'Italie du côté de l'AS Rome.

Il claque la porte du PSG et jubile https://t.co/feTQHffyra pic.twitter.com/ax1QEpxeyG — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

Paredes quitte le PSG pour signer à la Roma

En effet, le PSG a encaissé un chèque d'environ 2,5M€ pour laisser Leandro Paredes faire son retour à la Roma, et ce, quatre ans et demie après sa signature à Paris. Présent en conférence de presse ce mercredi, l'international argentin est revenu sur son séjour au Parc des Princes Et comme il l'a révélé lui-même, Leandro Paredes a apprécié ses trois premières années au PSG.

«Les 3 premières années au PSG se sont très bien passées»