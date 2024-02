L’OM a reçu un coup de main inattendu sur le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cet hiver, l'OM a mis la main sur Quentin Merlin, formé au FC Nantes. Recruté contre un chèque de 10M€, le joueur a pris place sur le côté gauche à la place de Renan Lodi, parti en Arabie Saoudite en janvier dernier. Une opération facilitée par la volonté de Jocelyn Gourvennec de se séparer du jeune joueur de 21 ans.

Pour remplacer Renan Lodi sur le côté gauche de la défense, l'OM n'a pas recruté un, mais deux joueurs. Ulisses Garcia a été rejoint dans les derniers jours du mercato par Quentin Merlin, qui connaît sa première expérience hors de Nantes. « C’est un grand club, historique. C’était un choix évident quand ils ont contacté les agents. C’est un club qui joue le haut de tableau, qui a du caractère avec mes valeurs, mes principes » avait confié le joueur de 21 ans au moment de son arrivée à l'OM.

« Je suis content pour Quentin »

Son ancien entraîneur au FC Nantes Jocelyn Gourvennec s'était montré ravi. « Quand on est un club comme Nantes ou 80 % des clubs de Ligue 1 et qu’un club comme Marseille se met dessus, c’est terminé, on ne va pas se raconter d’histoires. Une fois qu’il est ciblé, vous avez perdu le joueur. Je suis content pour Quentin que ça puisse aboutir car c’est très perturbant. De ne pas savoir, qu’il y ait un pas en avant, un autre en arrière, c’est forcément perturbant » avait-il confié.

Gourvennec ne serait pas opposé à ce départ