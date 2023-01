L’OM a bouclé un transfert à 14M€

Thibault Morlain

Priorité de l’OM durant le dernier mercato estival, Ruslan Malinovskyi devrait finalement débarquer sur la Canebière en ce mois de janvier. Pablo Longoria serait revenu à la charge pour le milieu offensif de l’Atalanta Bergame. Et cette fois, l’OM toucherait au but et l’Ukrainien devrait rejoindre rapidement l’effectif d’Igor Tudor.

Sur ce mercato hivernal, l’OM attend des recrues, mais celles-ci se font attendre pour le moment. Mais voilà que le premier renfort d’Igor Tudor serait imminent. Et c’est un dossier de l’été qui serait sur le point d’aboutir. Mis en échec pour Ruslan Malinovksyi durant l’intersaison, Pablo Longoria aurait réussi à boucler le transfert du milieu offensif de l’Atalanta Bergame.

Un transfert à 14M€ pour Malinovkskyi

Ruslan Malinovskyi à l’OM, c’est fait. C’est en tout cas ce qu’annonce La Gazzetta dello Sport . En effet, selon les informations du média italien, le transfert du joueur de l’Atalanta Bergame serait bouclé. Un accord entre les deux clubs aurait été trouvé pour une opération globale atteignant les 14M€, bonus, en fonction des performances de Malinovskyi, compris.

Une affaire bouclée ce dimanche ?

A la recherche de nouveaux joueurs offensifs pour cette seconde partie de saison, l’OM toucherait donc au but avec Ruslan Malinovskyi. Et l’Ukrainien pourrait très rapidement poser ses valises sur la Canebière. Comme développé de l’autre côté des Alpes, l’affaire pourrait se boucler dès ce dimanche entre l’OM et l’Atalanta Bergame.