Mercato - OM : Futur transfert de Longoria, il a totalement retourné sa veste

La rédaction

C’est la bombe mercato du jour. L’international ukrainien Ruslan Malinovskyi évoluant à l’Atalanta Bergame devrait signer à l’Olympique de Marseille pour environ 10M€. Longtemps, son nom a été évoqué en Angleterre et ses envies de départ cet été n’avaient pas abouti. L’Ukrainien pourrait donc découvrir le championnat français cet hiver.

Parti pour signer à Tottenham cet été alors que l’Olympique de Marseille souhaitait déjà le recruter, le milieu de l’Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi, est pourtant proche de signer avec le club phocéen.

« Excité par ce nouveau chapitre »

Spécialiste mercato, Fabrizio Romano a lui aussi posté quelques informations sur son compte Twitter . Selon lui, le transfert devrait avoisiner les 10M€ au total. Mais ce qui ravira les fans de l'OM, c’est qu’il indique que Ruslan Malinovskyi est excité par ce nouveau chapitre. Un changement d’opinion, lui qui avait avoué préférer rejoindre la Premier League que la Ligue 1. L’international ukrainien passera sa visite médicale à la Commanderie dans les prochains jours.

Prêt avec option d’achat

Le journaliste italien Fabrizio Romano indique également que Ruslan Malinovskyi va être prêté par l’Atalanta Bergame à l’OM jusqu’à la fin de saison. Ce prêt est assorti d’une option d’achat obligatoire de 10 M€. Un sacré travail de négociation de la part de Pablo Longoria, l’Atalanta ayant fixé son prix entre 15M€ et 18 M€.

La fin d’un sacré dossier pour Longoria

Le nom de Ruslan Malinovskyi parcourait déjà les couloirs de la Commanderie cet été. Pablo Longoria, au cours de son mercato estival XXL, souhaitait déjà s’attacher les services de l’Ukrainien. Mais entre le refus de l’Atalanta Bergame de le prêter une saison avec une option d’achat, et l’intérêt grandissant de Tottenham, en passant par un possible échange Harit-Malinovskyi, l'aboutissement de ce transfert n’aura pas été de tout repos. Le président de l'OM a en tout cas trouvé le remplaçant de Gerson, parti à Flamengo et d’Amine Harit, gravement blessé en novembre dernier.