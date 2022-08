Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Malinovskyi a tranché pour son transfert

Publié le 21 août 2022 à 14h45 par La rédaction

Annoncé comme étant une piste surprise sur le mercato de l’OM, Ruslan Malinovskyi serait très courtisé. En effet, l’international ukrainien de l’Atalanta Bergame figurerait également sur les tablettes d’un club de Premier League. Et un coup de tonnerre retentissant aurait eu lieu dans ce nouveau dossier chaud de Pablo Longoria…

Cette piste a fait l’effet d’une surprise. Toujours désireux de renforcer l’Olympique de Marseille via des bons coups, Pablo Longoria aurait décidé de se lancer sur la piste de Ruslan Malinovskyi. En effet, l’international ukrainien de l’Atalanta Bergame aurait eu une altercation avec son entraîneur, Gian Piero Gasperini, et ne ferait ainsi plus partie des plans de l’Italien pour la Dea . Il serait donc disponible sur le marché des transferts, et son avenir serait relancé. Mais un coup de tonnerre aurait eu lieu pour l’OM dans ce dossier…

Ruslan Malinovskyi préfère la Premier League

Ainsi, comme annoncé par le journaliste italien Nicolo Schira sur son compte Twitter , Ruslan Malinovskyi aurait préféré l’offre de Tottenham, plutôt que celle de l’OM, pour son avenir. En effet, le joueur souhaiterait évoluer en Premier League, et les discussions auraient démarré entre les représentants du joueur et le club londonien.

Pas de prêt pour Ruslan Malinovskyi ?