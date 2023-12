Les cracks du PSG affolent déjà le mercato ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières années, de nombreuses pointures sont sorties du centre de formation du PSG. Le dernier en date est Warren Zaïre-Emery, qui explose, cette saison, en Ligue 1, à l'âge e 17 ans. Evidemment, cela suscite la curiosité à travers l'Europe. De nombreux clubs étrangers envoient des émissaires pour observer les prestations des titis parisiens et identifier une potentielle future star.

Kingsley Coman, Mike Maignan, Alphonse Areola, Adrien Rabiot, Christophe Nkunku, Presnel Kimpembe, Warren Zaïre-Emery... Ils évoluent aux quatre coins de l'Europe, mais tous, ont un passé commun. Ces joueurs ont débuté au PSG après un passage au centre de formation. Une réussite, reconnu à travers le vieux continent.

Les cadors européens se déplacent à Paris

Fondateur de l'association les Titis du PSG, Anthony Vivien assiste aux matches des jeunes depuis plusieurs années. Il a assisté à une certaine évolution. « Sans manquer de respect, avant il y avait plutôt des clubs de milieu de tableau de Ligue 1 ou de Ligue 2. Là, il y a le gratin européen à chaque match » a-t-il confié dans un entretien accordé au site de Radio France. Lors de la rencontre de Youth League face à Newcastle mardi dernier, Manchester United, Liverpool la Juventus, l'Inter Milan ou encore le FC Séville avaient envoyé des émissaires.

« On voit les futurs joueurs de Ligue 1, et d’Europe jouer »