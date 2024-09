Le vestiaire de l'OM valide ce transfert

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, l'OM a beaucoup travaillé pour bâtir un effectif capable de rivaliser avec les meilleures équipes de Ligue 1. Le club peut aussi compter sur l'apport de son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, et le début de saison répond largement aux attentes. Samedi face à Nice, les Marseillais auront fort à faire face à un adversaire compliqué. Au milieu de terrain, l'entraîneur italien devrait continuer à s'appuyer sur Pierre-Emile Hojbjerg, nouvelle recrue de l'été qui semble faire l'unanimité.

L'OM a recruté Hojbjerg

Dans cette nouvelle saison, l'OM n'a pas encore affronté de gros poisson, et c'est l'occasion face à l'OGC Nice de montrer à nouveau ses ambitions. Le vestiaire s'attend à un match compliqué, comme l'a expliqué Geoffrey Kondogbia. « Nice sera un adversaire très coriace. Le match sera difficile et leur coach connait la Ligue 1, il a prouvé ses qualités. Il y a le club qui va fêter son anniversaire. On va faire le nécessaire pour cette après-midi soit bonne », lance l'international centrafricain en conférence de presse.

Kondogbia est fan d'Hojbjerg

Si l'OM a parfois fait le choix de la jeunesse pour son mercato cet été, le club a validé l'arrivée de plusieurs joueurs d'expérience, comme c'est le cas pour Pierre-Emile Hojbjerg. Le Danois de 29 ans, qui possède également la nationalité française, est une très bonne recrue si l'on se réfère aux différentes prises de parole. « La consigne majeure, c'est d'être connecté avec mon coéquipier (Hojbjerg), le mot d'ordre c'est ça surtout à ce poste qui demande équilibre et expérience. (Hojbjerg) nous apporte son expérience et son caractère, je ne suis pas surpris », ajoute Kondogbia.