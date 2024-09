«Mauvais choix, regrets», De Zerbi se lâche sur sa signature à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nommé à la fin du mois de juin à la tête de l'OM, Roberto de Zerbi ne regrette pas son choix, malgré sa non-participation à la prochaine Ligue des champions. Le technicien italien a partagé sa joie durant la conférence de presse qui précède le choc méditerranéen face à l'OGC Nice en championnat.

Certains le voyaient à la tête d’un top club européen comme Manchester United ou le Bayern Munich. Ils ont été surpris en voyant l’ancien coach de Brighton, loué par les plus grands comme Pep Guardiola ou Jürgen Klopp, signer à l’OM. Le technicien italien a été sensible au projet proposé par Pablo Longoria et a décidé de s’engager sur un cycle de trois ans. Très impliqué au sein du club marseillais, De Zerbi avait pris son téléphone, de nombreuses fois, pour convaincre les recrues de venir.

De Zerbi ne regrette pas son choix

En conférence de presse ce vendredi, l’Italien a partagé son bonheur de porter le maillot de l’OM. « Je suis très heureux d'être ici. Très heureux de mon choix. Vous savez, au début, on peut peut-être avoir des regrets. Se dire qu'on a fait un mauvais choix. Mais vraiment, ce n'est pas le cas. Je suis très heureux d'être ici » a déclaré De Zerbi avant d’affronter l’OGC Nice ce samedi.

« Tout est parfait »

Toujours invaincu, De Zerbi estime que son équipe n’a pas encore atteint le maximum de son potentiel. « Je dirais qu'on est à moins de 80% en termes de progression. On a encore beaucoup à améliorer. Le début de saison a été bon. Oui, on aurait pu faire mieux. J'ai toujours ce regret des deux points perdus à domicile contre Reims. Parce que c'est sûr qu'avoir sept ou neuf points, ce n'est pas la même chose. Mais vraiment, l'ambiance au centre d'entraînement est super. Le sérieux des joueurs, l'atmosphère ici avec tous les gens qui travaillent ici. Tout est parfait » a confié l’entraîneur de l’OM.