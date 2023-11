Le RC Lens révèle la signature de Kylian Mbappé

Hugo Chirossel

Après s’être révélé sous les couleurs de l’AS Monaco, Kylian Mbappé a rapidement pris la direction du PSG, lors de l’été 2017. Mais le capitaine de l’équipe de France aurait pu éclore dans un autre club. En effet, Gervais Martel a révélé qu’il avait signé un contrat jeune avec le RC Lens.

Après des années de galère, le RC Lens retrouve le sourire. Les Sang et Or ont terminé deuxièmes du championnat de France la saison dernière, à seulement un point du PSG, et ont le plaisir de redécouvrir la Ligue des champions, après avoir enchaîné plusieurs aller-retour entre la Ligue 1 et la Ligue 2.

Mbappé devait signer au RC Lens

Une nouvelle fois relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison 2010-2011, le RC Lens avait alors vu un joueur lui échapper : Kylian Mbappé. Dans un entretien accordé au journal L’Union , Gervais Martel a révélé que l’attaquant du PSG avait signé un contrat jeune avec les Sang et Or .

«Kylian Mbappé qui avait signé un contrat jeune avec nous»