Le RC Lens fixe un ultimatum pour son prochain transfert

Pierrick Levallet

Recruté cet été pour remplacer notamment Seko Fofana, Stijn Spierings fait face à quelques problèmes d'adaptation. Le Néerlandais pourrait donc quitter les Sang et Or seulement quelques semaines après son arrivée. Un retour à Toulouse a été évoqué ces derniers jours. Le club lensois aurait d'ailleurs fixé un ultimatum au TFC pour le joueur de 27 ans.

Cet été, le RC Lens a perdu quelques joueurs majeurs de son effectif. Seko Fofana et Loïs Openda ont notamment quitté les Sang et Or, pour signer en Arabie Saoudite et au RB Leipzig. Pour les remplacer, le club lensois s’attachait les services de Stijn Spierings et d’Elye Wahi lors de ce mercato estival.

Le RC Lens vend la mèche pour son prochain transfert https://t.co/3lhLLwOoiY pic.twitter.com/V3w72ojjXd — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

À peine arrivé, Spierings déjà sur le départ ?

Mais à peine quelques semaines après son arrivée, Stijn Spierings pourrait déjà partir. Le milieu de terrain de 27 ans fait face à quelques problèmes d’adaptation et pourrait donc claquer la porte du RC Lens. Ces derniers jours, un retour à Toulouse était évoqué pour le Néerlandais. Mais le RC Lens aurait fixé un ultimatum dans ce dossier.

Les négociations se poursuivent entre Lens et Toulouse

D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, les discussions se poursuivraient entre Toulouse et le RC Lens pour Stijn Spierings. Elles avanceraient même plutôt bien sur la base d’un prêt sec. Toutefois, le dossier serait encore loin d’être finalisé, à moins que Toulouse ne fasse les efforts pour s’aligner sur les exigences du RC Lens. Pour le moment, le TFC serait en mesure de ne payer qu’un tiers du salaire de Stijn Spierings. À suivre...