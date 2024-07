Le PSG voulait sacrifier deux joueurs sur le mercato !

Amadou Diawara

Désireux d'étoffer la pointe de son attaque, le PSG aurait souhaité boucler la signature de Victor Osimhen. Dans cette optique, le club de la capitale aurait proposé à la fois Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos au Napoli. Toutefois, les Azzurri auraient refusé d'échanger Victor Osimhen avec les buteurs du PSG.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de prendre le large cet été. En effet, la star de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Le PSG a proposé Kolo Muani et Ramos à Naples

Orphelin de Kylian Mbappé, le PSG aurait aimé finaliser le transfert de Victor Osimhen. Mais à en croire la Gazzetta dello Sport, le club de la capitale n'arriverait pas à s'entendre avec le Napoli sur ce dossier, et ce, même s'il aurait proposé un échange avec ses deux buteurs.

Le PSG a freiné les négociations pour Osimhen

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le PSG aurait proposé Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos à Naples, et ce, pour tenter de le faire plier pour le transfert de Victor Osimhen. Toutefois, les Azzurri d'Aurelio de Laurentiis ne sont pas intéressés par les deux attaquants parisiens. Incapable de trouver une solution pour le transfert de l'international nigérian, le PSG aurait freiné les négociations. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'écurie rouge et bleu ne compte pas recruter de nouveau numéro 9 cet été, à moins que Gonçalo Ramos ou Randal Kolo Muani ne soit vendu.