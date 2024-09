Le PSG veut signer une star et l’annonce clairement !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Titulaire indiscutable dans les buts du PSG, Gianluigi Donnarumma est désormais l’un des profils les plus qualifiés du vestiaire. Malgré les critiques dont il fait l’objet, le portier italien entre pleinement dans les plans d’avenir du club de la capitale, et Luis Campos affiche d’ailleurs son envie de lui faire signer prochainement une prolongation de contrat.

Arrivé libre en provenance du Milan AC en 2021, juste après avoir été élu meilleur joueur de l’Euro, Gianluigi Donnarumma (25 ans) suscite un débat quant à ses performances avec le PSG en Ligue des Champions. Mais la direction parisienne semble très satisfaite du rendement de son gardien italien, qui devrait d’ailleurs bientôt fixer son avenir au sein du PSG.

September 13, 2024

« Nous allons essayer de le prolonger »

Interrogé à l’occasion du Thinking Football Summit à Porto, Luis Campos a fait une annonce majeure sur le futur de Donnarumma puisqu’il envisage de lui faire signer une prolongation de contrat : « Il y a beaucoup plus de bruit autour de Donnarumma. Nous sommes très contents de lui et allons essayer de renouveler son contrat », a indiqué le conseiller sportif du PSG.

Campos ravi pour Neves

Luis Campos s’est également enflammé pour un autre joueur du PSG, João Neves, recruté cet été en provenance du Benfica Lisbonne : « Il apporte des solutions, non seulement technique mais aussi d’agilité et de dynamique qui permettent de maintenir plus longtemps un haut niveau de jeu. Notre travail, c’est de trouver un équilibre et un puzzle parfait », poursuit Campos.