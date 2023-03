Le PSG veut régler son transfert, il donne sa réponse

Hugo Chirossel

Deux ans et demi après son arrivée, Leandro Paredes a été prêté à la Juventus cette saison. Alors que Vieille Dame bénéficie d’une option d’achat pour le recruter définitivement, l’international argentin n’a pas convaincu les Bianconeri et devrait faire son retour au PSG dans quelques mois. Interrogé sur son avenir, le milieu de terrain âgé de 28 ans a d’ores et déjà fermé la porte à un retour à Boca Juniors, pour le moment.

L’été prochain, le PSG risque de voir un de ses indésirables revenir. En effet, Leandro Paredes a été prêté à la Juventus jusqu’à la fin de la saison lors du dernier mercato estival. Mais ses performances n’ont clairement pas convaincu les Bianconeri , qui n’envisageraient pas de le conserver.

La Juventus ne veut pas garder Paredes

Alors que la Juventus a une option d’achat de 22M€ pour recruter définitivement Leandro Paredes, la presse italienne indique depuis plusieurs semaines qu’elle ne la lèvera pas. Cette option était obligatoire, avant que la Vieille Dame ne soit éliminée dès la phase de groupes de la Ligue des champions. Auprès de TyC Sports , l’international argentin s’est exprimé sur son avenir et a fermé la porte à un retour en Argentine.

« Ce n'est pas encore le moment »